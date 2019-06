Zaradi prometne nesreče je promet oviran tudi na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani.

Zastoji in gneča so na severni ljubljanski obvoznici proti Zadobrovi, zahodni med razcepoma Koseze in Kozarje proti Brezovici in na vzhodni ljubljanski obvoznici s Štajerske, iz Sneberja proti Bizoviku.

Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Metlika, in to okoli pol ure.