Protestnice so žvižgale, udarjale na ponve in vzklikale feministične slogane. "Izkoreninite patriarhijo" je pisalo na enem od plakatov na protestih, na katerih so opozarjale na spolno diskriminacijo in razlike v plačah med moškimi in ženskami.

Po celi državi bodo danes potekali protesti, koncerti žvižganja in ogromni pikniki. V Lozani so že v četrtek zvečer ženske zvonile zvonove katedrale, ki je bila v podporo protestom osvetljena vijolično. Zanetile so kresove, nekatere ženske pa so v ogenj metale svoje nedrčke. V Ženevi so nazive ulic z moškimi imeni zamenjali z ženskimi.

Proteste so organizirali točno 28 let potem, ko je pol milijona žensk protestno zapustilo svoje delo ali domove in se zbralo na protestih proti neenakopravnosti. To je deset let potem, ko so v švicarsko ustavo sprejeli enakopravnost spolov.

Organizatorji današnjih protestov opozarjajo, da se razmere niso bistveno spremenile od takrat. Ženske v povprečju še vedno zaslužijo 20 odstotkov manj od moških, na enakovrednih položajih pa ta razlika znaša osem odstotkov.

Leta 1991 se je protestov udeležila sedmina žensk v Švici. Zaradi posebnega dogovora med delodajalci in sindikati v Švici načeloma ne organizirajo stavk, že pred 28 leti je veliko delodajalcev ženskam onemogočilo udeležbo na protestih. Organizatorji pa se bojijo, da bo podobno tudi danes.

Švica je bila ena od zadnjih držav v Evropi, ki je dovolila ženskam udeležbo na volitvah in sicer leta 1971. V zadnjih desetletjih so vseeno zabeležili nekaj pozitivnih sprememb. Leta 2002 so legalizirali umetno prekinitev nosečnost, leta 2005 pa so uvedli 14-tedenski plačan porodniški dopust. V državi pa še vedno ne omogočajo očetovskega dopusta in omejujejo dostop do dnevnega varstva, ki je precej drago, še piše AFP.