Nič novega, bi lahko ugotovili, ko pogledamo deseterico, ki smo jo našli na menda najbolj zanesljivi spletni strani Box Office Mojo, ki natančno meri vsak zaslužen dolar v kinih. Animirani filmi, ne ravno super filmi o super junakih, ki mejijo na animirane filme, vmes pa še kakšna mladinska grozljivka, nepretresljiv glasbeni film in odštekana komedija za najstnike, v kateri se mešajo smeh, spolnost, mamila in alkohol. Skratka produkcija, ki jo bolj ali manj brez večjih sprememb ali cenzure prodajajo po vsem svetu. Tudi pri nas, kjer so rezultati merjenj skoraj enaki kot po vsem zahodu. Da ne bo pomote in zablod: vse številke predstavljajo bruto zaslužke v dolarjih.

Skrivno življenje hišnih ljubljenčkov 2 The Secret Life of Pets 2, kot se v izvirniku imenuje animirani film, je prejšnji konec tedna, v prvih treh dneh predvajanja, samo v ZDA zaslužil 47 milijonov dolarjev, po vsem svetu – ponekod so ga začeli predvajati že maja – pa naj bi zbral že skoraj 100 milijonov. V projekt, gre za komično risanko v 3D-tehniki, so vložili okoli 80 milijonov dolarjev, produkcija je bila v rokah animacijskih genijev Illumination (Jaz, baraba, Minioni, Zapoj…), Skrivno življenje hišnih ljubljenčkov 2 je režiral Chris Renaud, scenarij pa je napisal Bryan Lynch. Glasove so živalim posodili nekateri sodobni ameriški komedijanti, in sicer Patton Oswalt, Eric Stonestreet, Kevin Hart, Jenny Slate, Ellie Kemper, Tiffany Haddish, Lake Bell, Nick Kroll in celo Harrison Ford. Zgodba se še vedno odvija v New Yorku, še vedno se iste živali ukvarjajo s svojimi težavami, še posebej kadar njihovih lastnikov ni zraven. V naših krajih lahko pogledate tudi sinhronizirano verzijo, kjer sta v glavnih vlogah Jure Mastnak in Jernej Kuntner.

Možje X: Temni Feniks Prejšnji konec tedna so prvič predstavili tudi film Dark Phoenix, že dvanajsti v seriji Marvelovih stripovskih filmov o Možeh X. Gre za neposredno nadaljevanja devetega filma Apokalipsa. Zgodba: super junakinja Jean Gray (Sophie Turner) razvije neverjetne moči (še bolj neverjetne, kot jih je imela prej), ki jo spremenijo v pokvarjenega Temnega Feniksa. Močna igralska ekipa in režiser Simon Kinberg so prvi teden v ZDA zaslužili 33 milijonov dolarjev, po svetu pa še kakšnih 150 milijonov. Še malo in bodo pokrili stroške filma, ki so znašali 200 milijonov.

Aladin Gre za romantično glasbeno, pa tudi malce animirano komedijo, predelavo starega Disneyjevega animiranega filma po zgodbi iz knjige Tisoč in ena noč. Angleški režiser Guy Ritchie je zbral močno igralsko ekipo: Will Smith (duh), Mena Massoud (Aladin), Naomi Scott, Marwan Kenzari, Navid Negahban, Nasim Pedrad… V ZDA se arabsko obarvan film vrti že tri tedne, zadnji konec tedna je zaslužil novih 24 milijonov. Skupaj je v ZDA pobral že 232 milijonov dolarjev, po svetu pa je film, v katerega so vložili 183 milijonov, zaslužil kar 600 milijonov dolarjev.

Godzila: Kralj pošasti Godzilla: King of the Monsters v ZDA predvajajo že dva tedna, ta konec tedna je zaslužil novih 15 milijonov dolarjev. Skupaj je to že 78 milijonov. Za film so zapravili kakšnih 200 milijonov dolarjev, ki so jih s predstavami po vsem svetu hitro povrnili. In o čem govori film, ki je doslej zaslužil 300 milijonov dolarjev? Različne orjaške zlobne pošasti, za katere ste mislili, da ne obstajajo, hočejo podjarmiti človeštvo. Ali bomo preživeli? Težko bo, ugotavljajo v napovednikih. Vse je v rokah kriptozoološke agencije Monarch in kopice sijajnih hollywoodskih igralcev.

Rocketman Dobro se prodaja tudi film o življenju in delu Eltona Johna, enega najuspešnejših britanskih pevcev. Vlogo velikega zvezdnika so zaupali Taronu Egertonu, Eltonovega menedžerja Johna Reida igra Richard Madden, njegovega tekstopisca Bernieja Taupina pa Jamie Bell. Film je režiral Dexter Fletcher, ki je še nedolgo nazaj razbijal kinematografe z mega hitom Bohemian Rhapsody. V ZDA so v dveh tednih zaslužili 14 milijonov, skupaj pa že več kot petdeset. V film so vložili 40 milijonov, če štejemo iztržke po vsem svetu, je Rocketman že presegel 100 milijonov dolarjev.

Pri mami Najstniška in psihološka grozljivka z originalnim naslovom Ma se glede na žanr in skoraj preveč odtrgano zgodbo dobro drži. V drugem tednu predvajanja je zaslužila osem milijonov, skupaj v ZDA 33 milijonov dolarjev. Ne gre pozabiti, da so za film, v katerem igra zlobno mamo izvrstna Octavia Spencer, zapravili komaj opaznih 5 milijonov. Kritiki so film raztrgali, Spencerjevo pa pohvalili. Kaj pa vi pravite o zgodbi, v kateri se mladostniki hodijo zabavat v kletne prostore k zlobni štiridesetletnici, ki se nad njimi izživlja?

John Wick 3: Parabellum Prelepi Keanu Reeves (Hitrost, Matrica…) ima svojo franšizo, postal je John Wick, upokojen plačan morilec, zdaj pošten možakar, ki pa ga ni dobro jeziti – še posebej zna besneti, če težite njegovemu psičku. Pripravljajo že četrti del, zraven gredo še video igrice, plošče in še kaj. Tudi tretji del serije je dober zaslužkar. V četrtem tednu so zaslužili 7 milijonov dolarjev, skupaj so samo v ZDA na 140 milijonih. Za akcijski film so zapravili 75 milijonov, po vsem svetu so že prebili številko 250 milijonov dolarjev.

Maščevalci: Zaključek Avengers: Endgame je film, ki je v sedmih tednih samo v ZDA zaslužil komaj verjetnih 824 milijonov dolarjev (pretekli teden okoli 5 milijonov). Po vsem svetu je številka že skoraj 3 milijarde dolarjev. Oprijemljiv denar za produkt, v katerega so vložili 356 milijonov. Stripovska zgodba Marvela in Disneyja sama po sebi ni nič prelomnega, je pa neverjetna igralska zasedba v filmu namišljenih superherojev, pod taktirko Anthonyja in Joa Russoja: Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Don Cheadle, Paul Rudd, Bradley Cooper, Josh Brolin…

Pokemon: Detektiv Pikachu Gre za prvo igrano adaptacijo ene najpopularnejših serij, po drugi strani pa za najboljšo adaptacijo video igre v zgodovini. Tako pravijo poznavalci. Film z elementi animacije in obratno je zadnji vikend v ZDA zaslužil tri milijone, skupaj pa v petih tednih že skoraj 138 milijonov dolarjev samo v ZDA. Po širnem svetu so prišli do številke 411 milijonov, ob vložku 150 milijonov dolarjev. Za ta denar so dobili tudi režiserja Roba Lettermana (Pošasti proti Nezemljanom, Guliverjeva potovanja, Kurja polt) in super zvezdnika Ryana Reynoldsa.