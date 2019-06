V Adriji so v odzivu na današnje pisanje medijev, kot sta portal Siol in Delo, pojasnili, da gre večinoma za nočne lete na relaciji Ljubljana-Skopje-Ljubljana in Ljubljana-Priština-Ljubljana, nekaj poletov pa je bilo odpovedanih tudi na posameznih drugih relacijah.

Danes so tako npr. odpovedali polete na relaciji Ljubljana-Frankfurt-Ljubljana, ter dve rotaciji na relaciji Ljubljana-Priština-Ljubljana. Namesto odpovedi pa so združili polete Ljubljana-Podgorica-Sarajevo-Ljubljana, Ljubljana-München-Zürich-Ljubljana in Ljubljana-Skopje-Tirana-Ljubljana.

Zagotovili so, da obveščanje potnikov poteka, in da se trudijo vsem potnikom, ki so jim lete odpovedali, najhitreje poiskati alternativne polete. »Za nastale okoliščine in povzročene nevšečnosti se vsem potnikom opravičujemo in zagotavljamo, da delamo vse, da poiščemo najbolj optimalne rešitve za njihovo potovanje,« so dodali.

V prevozniku v večinski lasti družbe AA International Aviation Holding oz. nemškega sklada 4K Investments predvidevajo, da bodo svoje operacije stabilizirali z začetkom julija.

Na Siolu so medtem zapisali, da so po informacijah njihovih dobro obveščenih virov razlog za množične odpovedi poletov tehnične težave z letali in pomanjkanje posadk. V primeru podobnih težav letalske družbe najemajo letala s posadko, a imajo v Adrii že dalj časa likvidnostne težave, so navedli na portalu.