Yang, ki je bil v 90. letih prejšnjega stoletja član fantovske skupine Seo Tae Ji and Boys, je razvil YG v gonilno silo k-pop scene, ki je v zadnjih letih ustvarila prepoznavne skupine, kot sta Bigbang in Blackpink. Pri založbi je bil do lanskega leta tudi Psy, ki je s hitom Gangnam Style preplavil cel svet, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot je pojasnil ustanovitelj YG Entertainment je založbi posvetil 23 let, a da ne more več trpeti očitkov, da je domnevno vpleten v škandal okoli preprodaje drog.

Južnokorejska televizija KBS je nedavno poročala, da je Yang skušal utišati osebo, ki je enemu od njegovih umetnikov priskrbela drogo. V povezavi s škandalom je ta teden raper Kim Han-bin zapustil skupino iKon, ko se je izvedelo, da je pred leti skušal kupiti drogo.

Podjetje je bilo že spomladi vpleteno v škandal okoli drog in nezakonitega snemanja spolnih odnosov, v središču katerega je bil eden od varovancev založbe. K-pop zvezdnik Seungri se je marca umaknil iz sveta zabave in svoje skupine Bigbang, potem ko so ga obtožili, da je organiziral plačljive spolne usluge za potencialne poslovne partnerje v enem od svojih klubov. V škandal okoli kluba Burning Sun je bilo vpletenih še več drugih vidnejših imen k-pop scene. V okviru škandala policija vodi več preiskav.