Serija je pri gledalcih doživela izjemen sprejem, v Rusiji pa sprožila napoved, da bodo zaradi njene neverodostojnosti posneli svojo verzijo. In Breus ni zgolj nekdo, ki si je ameriško serijo ogledal, ampak je bil inženir v černobilski elektrarni in v času nesreče na kraju dogajanja. Kaj ga je torej zmotilo? Meni, da je ravno zaradi uporabljene fikcije celotna nadaljevanka laž, saj povsem napačno predstavi vodilne like, in sicer direktorja nuklearke Viktorja Brjuhanova, glavnega inženirja Nikolaja Fomina in njegovega namestnika Anatolija Diatlova, prav tako v nadaljevanki ni prikazan požar z nič hudega slutečimi gasilci (ti niso bili seznanjeni z radiacijo), okoliški prebivalci pa so eksplozijo reaktorja večinoma prespali in ni bilo nobenega »mosta smrti«, s katerega naj bi opazovali dogajanje in nato zbolevali zaradi radiacije. Breus se strinja, da je serija razkrila pomembne napake sovjetskega sistema, a pravi, da je hkrati potencirala vse zahodne stereotipe o Sovjetski zvezi, od velikih količin vodke do vseprisotnega KGB.