Donald Trump jo je do nedavnega, resda nevede, imel, a jo je tudi že izgubil – ne zaradi svoje politike, ampak ker so leta 2013 na dve dosmrtni kazni obsojenega zločinca Jamesa »Whiteyja« Bulgerja lansko jesen ubili sojetniki, takoj po njegovi večkratni preselitvi iz kaznilnic na Floridi in v Oklahomi v najstrožje varovan zvezni zapor v virginijskem Hazeltonu. Svoj čas drugi na FBI-jevem seznamu najbolj iskanih zločincev za Osamo bin Ladnom je pri svojih poznih osemdesetih letih občudovanje do Trumpa izražal v pismih, ki jih je zadnjih šest let pošiljal medicinski sestri Janet Uhlar v Cape Codu na Floridi. Ta jih je zdaj izročila televizijski mreži NBC News. Očitno z namenom, da razkrije še eno plat zloglasnega zločinca, za katerega se je trdilo, da je bil vmes tudi FBI-jev informator, prav tako pa je omenjan v povezavi s posebnim preiskovalcem »ruske« afere Robertom Muellerjem, ki naj bi ga ščitil s položaja direktorja federalnega preiskovalnega urada v letih 2001 do 2013. Janet Uhlar je bila v poroti, ki je obsodila Bulgerja, in čeprav ni podvomila o očitanih mu zločinih, jo je začelo razjedati vprašanje o pravičnosti ameriškega sodnega sistema. Prek dopisovanja si je skušala ustvariti dejansko sliko o razvpitem gangsterju, o tem je spisala celo fikcijsko knjigo, kaj jo je vodilo k objavi njegovih (in ne tudi svojih) pisem, pa ni jasno. Kot tudi ne, kako se Trump odziva na svojevrstno »sporočilo iz onstranstva«. Z izrazi sočutja, ker »toliki udrihajo po njem«, in sporočilom Muellerju, katerega delo naj bi spoznal, da »naj tisti brez greha prvi vrže kamen«?