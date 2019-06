Čeprav je bilo razočaranje po peti tekmi finala lige NBA veliko, saj je bil Toronto pripravljen na veliko slavje, danes v omenjenem kanadskem mestu o tem nihče več ne razmišlja. Izkazalo se je, da tamkajšnji navijači niso čakali pretirano dlje na tako želen naslov prvaka. Kawhi Leonard in soigralci so namreč dokončali delo na šesti tekmi in v Kanadi sprožili veliko evforijo. Najkoristnejši igralec (MVP) finala je postal prav Leonard, ki je kot prvi v zgodovini do omenjenega priznanja prišel z moštvom iz zahodne (San Antonio) in vzhodne konference. Na šestih tekmah je povprečno beležil po 28,5 točke, 9,8 skoka, 4,2 asistence in dve ukradeni žogi.

Ko Leonard začne, ga je težko zaustaviti

»Zaradi tega igram košarko. Zaradi tega trdo delam vsak dan,« se je smejalo Kawhiju Leonardu, ki je na šesti tekmi prikazal najslabšo igro v finalu, ko je 22 točkam dodal šest skokov. A so bili tokrat razpoloženi njegovi soigralci. Pascal Siakam (deset skokov) in Kyle Lowry (deset asistenc) sta jih dosegla 26, Fred VanVlett, ki je bil zaradi odločnih predstav s klopi ena od ključnih figur Toronta v finalu, 22, Serge Ibaka pa 15. Leonard je bil v letošnji končnici sicer resnično izjemen, saj je skupno dosegel največ točk in zbral največ skokov ter ukradenih žog. Nazadnje je to uspelo legendarnemu Larryju Birdu leta 1984. »Zagotovo je najboljši dvosmerni igralec v ligi NBA. S tem mislim, da je odličen tako v napadu kot obrambi. Ko začne, ga je težko zaustaviti. Ni bilo malo trenutkov v letošnji sezoni, ko sem ga samo opazoval in težko verjel videnemu,« je soigralca pohvalil Kyle Lowry.

Veliko zaslug za izjemno sezono Toronta ima lastnik franšize Masai Ujiri. Kljub dobrim preteklim sezonam, ko je bilo kanadsko moštvo po rednem delu vedno pri vrhu vzhodne konference in se redno prebijalo prek prvega kroga končnice, je imel pogum, da je posegel po spremembah. Precej prahu je dvignila poteza, ko je Dwana Caseyja, ki je bil lani izbran za trenerja leta, odpustil in ga zamenjal z Nickom Nursom, ki je pri 51 letih sploh prvič v karieri samostojno prevzel vodenje NBA-moštva. Zvezdnika DeMarja DeRoazana in Jakoba Poeltla je poslal v San Antonio v zameno za Leonarda in Dannyja Greena, med sezono pa privabil Marca Gasola in v Memphis poslal Jonasa Valanciunasa, Delona Wrighta in CJ Milesa. »Dan po menjavi sem poslal sporočilo Lowryju. Napisal sem mu: 'Poskušajmo narediti nekaj posebnega. Vem, da je odšel tvoj najboljši prijatelj (DeRozan, op. p.) in da si jezen. Toda priložnost imamo narediti odmeven rezultat.' In zdaj smo tu, kjer smo,« je razkril Leonard.

Naslednji dnevi bodo v Torontu namenjeni zabavi in proslavljanju, saj je tekme v končnici spremljala skoraj celotna država. Nato pa bo že prišel čas za pogajanja. Leonard ima namreč možnost podpisa nove pogodbe s katerim koli klubom, zato vodilne pri Torontu čaka ogromno dela, da v svojih vrstah zadržijo 27-letnega krilnega košarkarja. Predvsem mamljiva je zanj ponudba LA Clippers, saj bi tako imel možnost igrati v rojstnem mestu. A po drugi strani je s tem, ko je Kanadi in Torontu priigral prvi naslov prvaka lige NBA, postal narodni heroj, ki ga bodo tamkajšnji ljudje za vedno nosili po rokah. Če bi torej ostal, bi lahko žel sadove uspeha in poskušal s soigralci še drugič zapored priti do šampionskega prstana.