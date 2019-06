Po oceni Orbana ni nobene potrebe po preiskavi, ampak po pogajanjih, pri tem da sta odbor in Fidesz enakopravna partnerja. Liberalnemu krilu EPP je še očital, da napada Madžarsko in skuša izključiti Fidesz iz politične družine, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Ocenjevalni odbor, ki se ga je neuradno prijelo ime »odbor treh modrecev«, naj bi preiskal, ali madžarska vladajoča stranka še deluje v skladu z vrednotami EPP. Fideszu so namreč zaradi očitkov kršenja vrednot v marcu zamrznili članstvo v EPP.

Orban je danes še dejal, da je za njegovo stranko na prvem mestu Madžarska. Ob tem je po njegovi oceni drugotnega pomena, kateri politični skupini pripadajo njeni evropski poslanci, saj bodo vedno na prvem mestu zagovarjali interese Madžarske.

Orban: Stranka postaja »jetnica bruseljske birokracije«

Njegova stranka nima mesta v družbi, ki glasuje v prid priseljevanju, pozablja na svoje krščanske korenine, ne pazi na nacije in postaja »jetnica bruseljske birokracije«, je poudaril madžarski premier.

Največja evropska politična družina EPP je marca zamrznila članstvo Fidesza za nedoločen čas, in sicer do priprave poročila posebnega odbora, ki bo ocenil ravnanje stranke. Časovnega roka za poročilo niso opredelili. Zamrznitev pomeni, da se člani Fidesza ne bodo udeleževali strankarskih sestankov ter da ne bodo imeli glasovalnih pravic in pravice kandidirati za položaje.

V tem odboru so bivši predsednik Evropskega sveta in belgijski premier Herman Van Rompuy, bivši avstrijski kancler Wolfgang Schüssel in bivši predsednik Evropskega parlamenta Hans-Gert Pöttering.