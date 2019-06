»Tako sem se odločil za profesionalno delo v nevladnem sektorju,« nadaljuje Idrijčan, ki zaseda tudi eno od sedmih mest v Svetu Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij in je pooblaščenec za področje slepih in slabovidnih pri Lions klubu Slovenije.

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica, ki je lani praznovalo okroglih 70 let delovanja, je edino, ki izvaja rehabilitacijo slepih in slabovidnih na domu, v njihovem domačem okolju. »Naše društvo je kot servis: ljudem, ki imajo težave z vidom, bodisi od otroštva bodisi zaradi starosti, pomagamo, da se aktivno vključijo v okolje. Najbolj srečni smo, ko vidimo, kako se ob naši pomoči osamosvojijo in zadihajo s polnimi pljuči.«

Število ljudi, ki je deležno njihove pomoči na domu, se vrti okrog 230, med njimi pa so predvsem starejši. Na domu jim pomagajo socialni delavci, pa tudi računalničar, ki je posebej usposobljen za delo s slepimi in slabovidnimi. Poleg individualnega dela s člani v društvu organizirajo tudi delavnice, odprte za širšo javnost. Pred kratkim so v Tolminu tako priredili praktično delavnico o uporabi pametnega telefona in ljudi, ki imajo težave z vidom, naučili, kako lahko prilagodijo svojo napravo.

V društvu aktivno sodelujejo z Zavodom Dostop, s katerim svetujejo ponudnikom raznovrstnih storitev, od javnih do turističnih ustanov, kako naj prilagodijo svoje prostore, da bodo uporabni in prijazni tudi za slepe in slabovidne. »Dostopnost je širok pojem, ki slepim in slabovidnim predstavlja nekaj drugega kot na primer osebam na invalidskem vozičku. Inštitucijam ne svetujemo zgolj na teoretični ravni – kaj bi torej morali prilagoditi, da bi zadostili našim potrebam – temveč na terenu sodelujemo tudi sami. Meni morda ustreza ena rešitev, kolegu je ljubša drugačna prilagoditev … S terenskim »testiranjem« skupaj poiščemo in predlagamo srednjo pot.«

Kot primer dobre prakse izpostavlja Zdravstveni dom Idrija, kjer so njihove nasvete sprejeli z odprtimi rokami: vrata ambulant so obrobili s kontrastnimi barvami, spremenili so velikosti napisov v stavbi, prilagodili so spletno stran, več kot 60 zdravstvenih delavcev pa se je udeležilo tudi posebnega izobraževanja za delo s slepimi in slabovidnimi.

Roko jim je podala tudi policija: s policijsko upravo Nova Gorica v okviru projekta Z roko v roki tako skrbijo, da slepi in slabovidni niso varni zgolj v prometu, temveč tudi doma. Učijo jih na primer, kako se odzvati ob nenapovedanih obiskih in kako se ubraniti trgovcev, ki prodajajo storitve od vrat do vrat.

Čeprav se je poslanstvo društva v sedemdesetih letih spremenilo in je danes usmerjeno predvsem v usposabljanje članov za samostojno življenje, pa v Medobčinskem društvu slepih in slabovidnih Nova Gorica niso opustili svoje prve vloge: organizatorja druženja slepih in slabovidnih, pa naj gre za preživljanje prostega časa ob športnih, kulturnih ali kulinaričnih dejavnostih. Zadnjih deset let prirejajo delavnice slikanja s peskom, organizirajo srečanja slabovidnih planincev, skupaj z Zavodom Gost na Planoti v Zeliščnem centru Grgarske Ravne izvajajo rehabilitacijo slepih in slabovidnih z obdelavo zeliščnih vrtov in pripravo zelišč za prodajo, se učijo kuhati in sodelujejo tudi pri tradicionalnem Prazniku idrijskih žlikrofov. »Naši člani ne predstavljajo bremena lokalni skupnosti. Če si ljudje želijo delati in ustvarjati, je vse mogoče. S skupnimi močmi vedno znova dokazujemo, da so meje le v naših glavah!«

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica Uporabniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije, A1 Slovenija, T-2 in Telemach lahko društvu prispevate 1 ali 5 evrov za izvajanje programov rehabilitacije slepih in slabovidnih oseb v lokalnem in širšem okolju ter za delovanje društva tako, da pošljete sporočilo SMS s ključno besedo SLEPI ali SLEPI5 na številko 1919. Pravila in pogoji za sodelovanje so objavljeni na spletni strani društva: www.mdssng.si.