Škodljive dejavnosti Rusije so obsegale od spodkopavanja demokratične legitimnosti EU do izkoriščanja razprav o občutljivih temah, kot so migracije. Evropska komisija je kot primer navedla požar v pariški katedrali Notre-Dame, ki so ga prikazovali kot »simbol zatona zahodnih in krščanskih vrednot v Evropski uniji«.

Dodala je, da na podlagi dokaznega gradiva, zbranega v zadnjih mesecih, niso uspeli ločiti posebne čezmejne kampanje dezinformiranja od zunanjih virov, katerih tarča so bile evropske volitve.

Bruselj je že pred volitvami posvaril države članice in spletne velikane, kot so Facebook, Google, Twitter in Mozilla, pred morebitnimi lažnimi novicami iz Rusije.

Komisija je danes poudarila, da so njena prizadevanja pomagala zmanjšati število netočnih informacij na spletu. Zmanjšala se je možnost poskusa manipulacije evropskih volitev, vendar, kot poudarjajo v Bruslju, morajo platforme bolje pojasniti, kako je ukinjanje botov in lažnih računov omejilo širjenje dezinformacij v EU. Google, Facebook in Twitter so poročali o izboljšanju nadzora nad oglaševanjem za omejitev zlonamernih praks, ki se nanašajo na uporabo vabe za klik, in za zmanjšanje prihodkov od oglaševanja tistih, ki razširjajo dezinformacije, še piše v poročilu.