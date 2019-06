Vodja mestnega oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje Marija Fabčič je na današnji novinarski konferenci pojasnila, da cen vrtcev v Ljubljani niso povečali že od leta 2008. Mol je leta 2012 izvedla le manjšo uskladitev za materialne stroške v višini 11 evrov, a je šlo to povečanje pretežno v breme Mola.

Kot je opozorila Fabčičeva, so se stroški za zaposlene v vrtcih od leta 2008 povečali za 21,5 odstotka, povprečne mesečne plače prebivalcev Ljubljane pa za 26,2 odstotka.

Do razlike je v teh 11 letih prišlo tudi na področju stroškov živil v vrtcih, ki so porasli za 14,5 odstotka, je dodala. Fiksni stroški poslovanja vrtcev so se medtem od zadnje uskladitve zvišali za 12,7 odstotka.

Leta 2008 je imela Ljubljana za programe predšolske vzgoje v proračunu po besedah Fabčičeve 42,6 milijona evrov, letos pa je ta znesek narasel na 51,6 milijona evrov.

Poleg tega Mol sama financira tudi investicijsko vzdrževanje. Od leta 2006 je v vrtcih zamenjala vse azbestne strehe, statično in energetsko sanirala stavbe, obnovila igrišča, igralnice za otroke in zgradila nove večnamenske prostore za sproščeno in varno igro otrok. Zgradila je tudi 104 nove oddelke, tako da je omogočila vstop v vrtec za dodatnih 3028 otrok, je naštela.

Mol je tako med letoma 2006 do 2019 za investicije in investicijsko vzdrževanje v objektih v vzgoji in izobraževanju namenila 246 milijonov evrov.

Skladno s tem bodo mestnemu svetu predlagali zvišanje enotnih cen vrtcev. Glede na predlog bi se cene programov v povprečju povečale za 19 odstotkov, pri čemer se bodo za starše okrepile za 14 odstotkov.