Španska agencija za varstvo zasebnosti in osebnih podatkov je oglobila špansko nogometno zvezo z 250.000 evri zaradi kršitev evropske zakonodaje s področja podatkovne zasebnosti in transparentnega poslovanja. Španski časnik El Pais poroča, da je aplikacija s pomočjo mikrofona in GPS-a mobilnika skušala prepoznati bare, ki so nelegalno prenašali tekme španskega nogometnega prvenstva.

Pri tem je uporabljala tehnologijo, kakršno najdemo v aplikacijah, kot sta Shazam ali Sound Hound, ki na podlagi posnetega zvoka prepoznata izvajalce in naslov glasbe. Uporabniki so tako nevede vohunili v imenu španske nogometne zveze. Aplikacija je bila sicer prenešena kar 10-milijonkrat, njena osnovna funkcija pa je spremljanje rezultatov in statistike tekem.

Odgovorni pri la ligi so sicer poudarili, da aplikacija uporabnika obvesti o tem in vpraša za dovoljenje uporabe mikrofona in lokacije ter da so podatki posredovani v obliki kodiranega in ne zvočnega zapisa. To je sicer res navedeno v pogojih uporabe. Španska agencija za varstvo zasebnosti in osebnih podatkov trdi, da to ni dovolj jasno, zaradi česar poziva pristojne pri la ligi, da odstranijo aplikacijo do 30. junija letos. Zveza naj bi se na sankcijo pritožila, navaja pa, da gre preprosto za vprašanje nerazumevanja delovanja tehnologije, poroča portal The Verge.