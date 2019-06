Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, je dogajanje opazil njihov kriminalist, ki se je v prostem času nahajal v trgovskem centru. Nasilnemu osumljencu se je izkazal s službeno izkaznico in ga obvladal s telesno silo ter zadržal do prihoda policijskih kolegov.

Po končanem postopku so osumljenca privedli na sodišče, zoper njega pa bodo podali kazensko ovadbo za kaznivo dejanje roparske tatvine.