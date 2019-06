Kot so pojasnili na Policijski upravi Ljubljana, bodo analizo opravili na Inštitutu za mikrobiologijo in parazitologijo. V času izvajanja aktivnosti interventnih služb je bil oviran promet na Kolodvorski ulici, ki je medtem že sproščen.

Z RTVS so sporočili, da je bila sumljiva pošiljka znova naslovljena na njihovi novinarki Carlovo in Šetinc Paškovo. »To je še en v vrsti napadov na delo naših novinarjev. Vodstvo RTVS, novinarji in uredniki informativnega programa Televizije Slovenija ter vsi zaposleni na RTVS napad kar najostreje obsojamo,« so zapisali.

Sicer so na RTVS ob tem dogodku tudi opozorili, »da je v Sloveniji treba okrepiti kulturo javnega dialoga in za vsako ceno ohraniti neodvisnost in avtonomnost novinarskega dela«.