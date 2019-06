V južni Dalmaciji že nekajkrat opazili morskega psa

V morju med Makarsko in otokom Korčula so od prejšnjega konca tedna že nekajkrat opazili morskega psa. Približno dva metra veliko žival so v četrtek pred Korčulo opazili potniki na turistični ladji, nekaj dni pred tem pa so morskega psa posneli tudi pri Makarski.