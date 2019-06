»On je velik fant. Ogromen, prijaznega obraza in žalostnega pogleda. Njegove izbuljene, temne in velike oči skoraj padajo iz orbit oteklih vek,« po pisanju španskega časnika El Pais pripoveduje ženski glas na posnetku.

Posnetek je del radijskega programa, ki ga je leta 1956 ustvaril Alvaro Galvez y Fuentes, znan kot El Bachiller, za radijsko postajo XEW. El Bachiller je bil znan po svojih ekskluzivnih intervjujih s pomembnimi osebnostmi iz sveta kulture, kot so Xavier Villaurrutia, Alfonso Reyes, Jose Revueltas, Sara Garcia, Consuelo Velazquez in Jorge Luis Borges.

Da gre res za njen glas, ni stoodstotno potrjeno

Mehiške oblasti so do posnetka zadržane. Študije po navedbah ministrice za kulturo Alejandre Frausto resda kažejo na to, da gre za glas Fride Kahlo (1907-1954), vendar to vseeno ni stoodstotno potrjeno, na spletni strani navaja španski časnik El Pais.

Vodja mehiške Narodne glasbene knjižnice Pavel Granados je januarja odpotoval v mesto Huamantla, kjer se je srečal z izdajateljem radijskega programa XEW Manuelom de la Vego, saj mu je ta sporočil, da hranijo posnetek, na katerem poje Diego Rivera. Granados je med posnetki nato našel tudi tistega, na katerem mehiška slikarka recitira.

Posnetek so podrobno preučili in po analizi radijskih valov sklenili, da glas ne pripada profesionalni radijski napovedovalki, saj ženska na posnetku večkrat glasno zajame sapo ter seslja. Kot je še pojasnil Granados, posnetek ni nastal v radijskem studiu, ampak s prenosno napravo.

Ob ugotavljanju, ali glas na posnetku res pripada slikarki, so se obrnili tudi na tiste, ki so jo osebno poznali. Hči Diega Rivere Guadalupe Rivera Marin je potrdila, da je glas Fridin, medtem ko Esteban Volkov, vnuk Leona Trockega, ni bil tako prepričan: »Ali se je mogoče spomniti glasu 60 let po tem, ko ga zadnjič slišiš?«