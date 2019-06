Obeti: V nedeljo bo prvi del dneva še sončno in vroče, popoldne in v noči na ponedeljek pa se bodo pojavljale nevihte. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma nevihtami, le na obali bo dokaj sončno in povečini brez padavin. Na Primorskem bo pihala šibka burja.

Vremenska slika: Nad vzhodno polovico Evrope nastaja šibko območje visokega zračnega tlaka. Z zahodnimi vetrovi doteka v višinah k nam suh in zelo topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno in vroče. V soboto bo povečini sončno in vroče, v Alpah bo popoldne nastala kakšna nevihta.

Biovreme: Po nižinah, še posebej pa v mestih, bo sredi dneva in zgodaj popoldne velika toplotna obremenitev. Takrat se je priporočljivo izogibati večjim naporom na prostem, uživati dovolj tekočine in lahko hrano. Napornejša dela je priporočljivo opraviti zjutraj in dopoldne ali zvečer, ko vročina popusti. Prostore naj se zrači ponoči in zjutraj.