Predsoba je tisti vmesni prostor, ki loči glasen svet od intime vašega doma. Tam se sezujemo, odložimo plašč in vstopimo v svoj zasebni svet. Ravno zato je pomembno, da je predsoba praktična, da ponuja omaro za odlaganje čevljev in vrhnjih oblačil, morda kakšen stol za lažje obuvanje, ne smeta manjkati ogledalo in polica za odlaganje pošte, ključev, časopisov.

Ustvarite popolno predsobo z unikatnim pohištvom – vsak centimeter šteje! Prostor v predsobi boste bolje izkoristili, če boste izbrali po meri narejeno pohištvo. Vgradna omara v predsobi je odlična rešitev v prostorski stiski, saj reši težavo z odpiranjem omare, sega lahko do stropa, pri naročilu po meri pa jo boste zlahka skombinirali s talnimi oblogami. Zraven lahko dobite še praktično klop, obešalno steno ali drsna vrata za prehod v drugi del stanovanja – vse poenoteno in barvno usklajeno.

Minimalizem je vedno v modi Pri nakupu pohištva ni najbolj pametno slediti modnim krikom, ker bo danes moderna omara čez nekaj let zastarela in velika verjetnost je, da se je boste naveličali. Svetujemo vam, da se raje odločite za minimalizem – čiste, jasne oblike, elegantne kombinacije barv.

Praktične rešitve za funkcionalno predsobo Čeprav je predsoba prostor, v katerem preživimo najmanj časa, je ključnega pomena, da je funkcionalen. Zakaj bi si čevlje obuvali stoje? Preprosta klop pristaja v vsak kot, poleg tega pa jo lahko naročite s policami in tako pridobite dodatni prostor za shranjevanje čevljev. Prostor nad klopjo lahko izkoristite za obešalno steno in ogledalo.