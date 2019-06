Najnovejši napadi hutijskih upornikov na savdskem ozemlju so se zgodili sredi vse večjih napetosti v regiji, kjer ZDA obtožujejo Iran, da je odgovoren za četrtkov napad na tankerja v Omanskem zalivu.

Kot je sporočila koalicija v Rijadu, so savdske letalske sile uspešno prestregle in uničile pet brezpilotnih letalnikov, ki so jih hutijski uporniki usmerili proti letališču Abha in Kamis Mušaitu. Letališče deluje normalno, noben let ni bil odpovedan, so dodali.

Jemen, ena najrevnejših arabskih držav, je od leta 2014 prizorišče vojne med vladnimi silami, ki imajo podporo Savdske Arabije in Združenih arabskih emiratov, ter hutijskimi uporniki, ki jih podpira Iran. Konflikt je terjal okoli 10.000 življenj. Rijad v državi vojaško posreduje od leta 2015, uporniki pa so v zadnjih tednih okrepili napade čez mejo.