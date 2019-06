Pogajanja so bila kompleksna, več dela bo potrebnega, napravili smo več majhnih korakov, ki skupaj pomenijo pravi napredek, je rezultat na kratko povzel šef evroskupine, portugalski finančni minister Mario Centeno.

Francoski gospodarski minister Bruno Le Maire je sicer rezultat ocenil kot preboj. Dejal je, da so vzpostavili proračun za območje evra in se dogovorili o ključnih elementih njegove strukture in upravljanja, kako naj bi deloval in kaj bodo prioritete.

Območje evra po njegovih besedah prvič začenja razmišljati koherentno o prihodnosti. A tudi on priznava, da bo treba prehoditi še dolgo pot, še zlasti glede načina financiranja novega proračuna, in ne podcenjuje izzivov.

Evrski proračun z uradnim imenom proračunski instrument za konvergenco in konkurenčnost naj bi s financiranjem naložb in podporo pri izvedbi strukturnih reform spodbujal rast in krepil odpornost držav na krizo.

Instrument, o katerem se sedaj pogajajo, je sicer precej razvodenela različica ambicije francoskega predsednika Emmanuela Macrona, ki je želel močan samostojen proračun.