Na posnetku, ki je sicer precej slabe kakovosti in črno-bel, je po navedbah ameriškega osrednjega poveljstva videti iranske mornarje na patruljnem čolnu, kako z boka tankerja odstranjujejo neeksplodirano magnetno mino. Posnetek je po navedbah predstavnika vojske nastal v četrtek popoldne. Tanker na posnetku pa naj bi bil pred tem napadeni in poškodovani tanker Kokuka Courageous.

»ZDA in naši partnerji v regiji bodo sprejeli vse potrebne ukrepe za našo obrambo in zaščito interesov. Ti napadi so jasna grožnja mednarodnim pravicam proste plovbe in svobodne trgovine,« je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejal tiskovni predstavnik poveljstva Bill Urban.

Že pred tem je ameriški državni sekretar Mike Pompeo dejal, da je za četrtkov napad na dva tankerja v Omanskem zalivu odgovoren Iran in da gre za iransko kampanjo za povečanje napetosti z oviranjem pretoka nafte skozi Hormuško ožino, strateško pomembno plovno pot za nafto iz Perzijskega zaliva.

Na to temo se je zatem za zaprtimi vrati sestal tudi Varnostni svet Združenih narodov, a kot je sporočil kuvajtski veleposlanik pri ZN Mansur al Otaibi, niso videli nobenih neposrednih dokazov za trditve ZDA. Prav tako niso sprejeli nobenih ukrepov, je še povedal veleposlanik Kuvajta, ki sedaj predseduje temu najpomembnejšemu organu ZN, ki skrbi za mir in varnost v svetu.

ZDA: Za incident je lahko kriv zgolj Iran

Vendarle je ameriški predstavnik Jonathan Cohen pred mediji vztrajal, da je za incidente na območju lahko kriv zgolj Iran. »Nihče drug v regiji nima potrebnih virov ali zmogljivosti, da bi deloval tako natančno. Iran ima orožje, znanje in sposobnosti tajnih služb, da to izvede,« je dejal.

V Teheranu so te navedbe ZDA zavrnili in Američane obtožili, da iščejo izgovore za vojno. »Iran kategorično zavrača ameriške neutemeljene trditve glede incidentov s tankerji 13. junija in to obsoja najostreje možno,« je sporočilo iransko veleposlaništvo pri ZN.

»Ameriška gospodarska vojna in terorizem nad iranskim ljudstvom kot tudi ogromna vojaška prisotnost v regiji so bili in so glavno gonilo nestabilnosti v širši regiji Perzijskega zaliva,« so še poudarili Iranci in dodali, da so bili prav njihovi mornarji prvi, ki so priskočili na pomoč napadenima tankerjema.

Napetosti med ZDA in Iranom so se začele povečevati, ko je predsednik Donald Trump odstopil od iranskega jedrskega sporazuma in začel ponovno uvajati sankcije proti Teheranu.

Washington je že obtožil Teheran, da izvaja sabotaže na tankerje na območju. Stal naj bi tudi za napadom na štiri tankerje v pristanišču Fudžajra na obali Združenih arabskih emiratov prejšnji mesec. Iran vsakršno vpletenost v to zanika.