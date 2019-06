Kot so opozorili v Civilni zaščiti Cerknica, bo dim v zraku prisoten tudi danes. Okoliške prebivalce zato prosijo, da imajo zaprta okna in ne uživajo zelenjave z vrtov oz. to pred zaužitjem temeljito operejo.

Otroci danes ostali doma Zaradi požara, ki je v četrtek zvečer izbruhnil v Podskrajniku, bodo danes zaprte šole v Cerknici, Rakeku in v Begunjah. Požar so gasilci po nekaj urah omejili, kljub temu pa je v zrak ušlo veliko dima. Zato so se pristojni odločili, da bodo šolarji doma, zaprt pa bo tudi vrtec v Cerknici. Kot je za STA sinoči dejal župan občine Cerknica Marko Rupar, je zagorel glavni stroj v samem proizvodnem obratu, ki se med drugim ukvarja z izdelavo izolacijskih plošč. Poškodovanih v požaru ni bilo, škoda še ni znana, s požarom pa se je borilo več kot 200 gasilcev, ki so postavili tudi požarno stražo.