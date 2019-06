Sazas izgubil dve tožbi proti družbi Pro Plus

Združenje Sazas je izgubilo dve tožbi proti medijski hiši Pro Plus, poroča Pop TV. Sazas je novinarjem oddaje Epilog, ki so poročali o netransparentnem in spornem delovanju združenja očital, da so s poročanjem škodovali ogledu organizacije. A je ljubljansko okrožno sodišče ugotovilo, da so poročali o temi ki je močno v javnem interesu.