Po mnenju računskega sodišča bi morali funkcionarjem zvišati plače za 20 do 40 odstotkov

Računsko sodišče opozarja, da so po dvigu plač v javnem sektorju nastala nova nesorazmerja, saj so predstojniki organov in funkcionarji zdaj plačani manj od najbolje plačanih javnih uslužbencev. Zato naj bi plače funkcionarjev zvišali za pet do deset plačnih razredov oziroma za 20 do 40 odstotkov.