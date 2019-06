Okoli 20. ure je v industrijski coni Podskrajnik na Rakeku zagorel obrat Fragmata. Nad tovarno in okolico vali gost črn dim, več deset gasilcev požar gasi.

Kot so sporočili z ljubljanske policijske uprave, so bili o požaru obveščeni okoli 20.15. Nad območjem se vali gost dim, zato na policiji okoliškim prebivalcem svetujejo, da zaprejo okna, in se po nepotrebnem ne zadržujejo zunaj, so sporočili s PU Ljubljana.

Poleg gasilcev je bilo na kraj požara napotenih tudi več policistov, ki so kraj dogodka že zavarovali, so še sporočili z ljubljanske policijske uprave.