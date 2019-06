Sami sijajni snovalci so se zbirali na Lepem potu. Kot najmlajši je prevzel prapor in kot vodja orkestra prevzel vlogo voditelja Kino kluba Ljubljana, ki je bil v tistem času voditelj takrat mladih filmskih ustvarjalcev Vinka Rozmana, Vaska Preglja, Borisa Višnovca in še trideseterice drugih. Kot inovator-eksperimentalist je razprl obzorja eksperimentalnega filma Kino kluba Ljubljana (ki se je takrat poimenoval žanrski) in ga ponesel v svet.

Film iz tistega davnega leta 1963 Na konicah prstov, ki jih je za film »posodila« primadona ljubljanske Opere Lidija Sotlar, še danes ni presežen. Čudesni splet giba, mimike, človeških rok in stopal, glasbe in longitudinalne slike bi moral biti učni pripomoček za vsakega, ki vstopa v filmski svet. Tu je na filmskem platnu prvič ustvarjena harmonija plesnega giba in ustavljene filmske slike.

Povezana baletna izkušnja baletnika in filmarja Janez Megliča se je spojila z dvojnikom videa in filma. Tudi s filmom Vizije je prejel nagrade doma in v tujini.

Takrat so njegovi dokumentarni in igrani filmi skupaj s filmi Vinka Rozmana, Vaska Preglja, Marka MM, Zvoneta in Nuše Dragan ter drugih, ki jih omenja Miha Peče v poglavju Organizirani filmski amaterji, zasijali na jugoslovanskem nebu. Takrat je znani jugoslovanski filmski publicist ob festivalu Mala Pula zapisal: »Med avtorji ozkotračnega filma in avtorji profesionalnega filma v Sloveniji zeva prepad. Prvi so sijajni in drzni, drugi pa povprečni in plašni.«

Kot poznavalec in strokovnjak za obdelavo zvoka je Janez Meglič opremil dela takrat obsežne in kvalitetne baletne in dramske produkcije ljubljanske televizije. Kot nepogrešljivi pedagog je prenašal svoje bogate izkušnje v času začetkov filmske vzgoje pri Šoltu, Pionirskem domu in Ljudski tehniki. Kot baletnik je uspešno nastopal v SNG, v ZR Nemčiji in v nastajajočem TV-studiu Ljubljana.

Kmalu je spoznal, da ozkemu filmu preti samouničenje. Med prvimi je ustanovil studio za presnemavanje dediščine, ustvarjene na ozkem filmskem traku. Janez Meglič je sistematično urejal dediščino filmskih umetnin takratnih filmskih klubov, v katerih so nastala zgodnja dela kasneje uveljavljenih slovenskih in drugih filmskih ustvarjalcev.

Janez Meglič je ustvaril tudi bogat opus filmov o likovni umetnosti (v sodelovanju z dr. Zoranom Kržišnikom), med katerimi so nepozabni Tvoja roka misli s kiparko Mojco, Nebo, ultramarinast je tolmun (o Karlu Zelenku) ter filmi o Jožetu Ciuhi, Andreju Jemcu, Valentinu Omanu, Vladimirju Makucu, Metki Kraševec, Andrijani Maraž, Lojzetu in Jožetu Spacalu…

Janez Meglič je prejel nagrado GEFF, zagrebškega festivala eksperimentalnega filma, ter priznanje Foto-kino zveze Jugoslavije in Foto-kino zveze Slovenije.

Marko Feguš