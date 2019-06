Vendar moramo najprej pojasniti nekaj pojmov. Gre namreč za raztopine (bolj točno za disperzne sisteme), ki so sestavljene iz topljenca in topila. Najpogostejše topilo je voda. Disperzne sisteme delimo v tri velike skupine. Če so delci topljenca manjši od 1 nm (1 nm = nanometer = 10–9 m), govorimo o pravih raztopinah. Če so delci topljenca veliki med 1 in 100 nm, so to koloidne raztopine. Delce topljenca nad 100 nm v topilu pa že vidimo s prostim očesom in to so suspenzije (trdo, tekoče) ali emulzije (tekoče, tekoče).

Koloidne raztopine dodatno razdelimo v dve skupini: sol (tekoči koloid) in gel (poltrd ali trden koloid). Nemalokrat obstaja enostavno prehajanje koloida iz soli v gel in obrnjeno. Verjetno vsi poznamo barvo za pleskanje sten, ki ne kaplja in ne curlja. Ko je barva v posodi oziroma na čopiču, je v obliki gela. Ko pa s čopičem potegnemo po steni, se zaradi mehanskega trenja barva spremeni iz gel oblike v tekočo sol obliko. Ko trenje preneha, se barva spremeni nazaj v gel obliko. Velja pa splošno opozorilo: takih barv ne smemo nekontrolirano redčiti z vodo, barva bo namreč prešla v tekočo sol obliko in vsepovsod bomo imeli madeže.

Tiksotropija ima pri človekovi dejavnosti izredno veliko vlogo. Živimo v času, ko je sedenje pretežni del delovnih obveznosti in tudi del počitka. Včasih preživljamo prosti čas tudi s sedenjem ali ležanjem na kavču. Človeško telo pa ni narejeno za sedenje. Za zdravje so še kako pomembni vsakodnevno gibanje, fizično delo in ukvarjanje s športom. Če mišic dalj časa ne uporabljamo, postanejo zakrčene in okorele. Delovanje mišic zelo poenostavljeno prikažemo z drsenjem med proteinoma v mišicah – aktinom in miozinom. Vmesni prostor zapolnjuje koloidna raztopina, ki je lahko v gel obliki (zakrčenost mišice) ali pa v sol obliki (gibljiva mišica). Če mirujemo dalj časa – to je ob spanju in dolgotrajnem sedenju – postanejo mišice zakrčene. Zato je zelo priporočljiva krajša jutranja telovadba ali ogrevanje pred vsako daljšo fizično aktivnostjo.

Seveda vašemu zdravju izredno koristijo redne vadbe v naravi: sprehodi, tek, hoja s palicami, kolesarjenje, smučanje… Prav tako popoldanske in večerne aktivnosti, kot so plesne vaje, joga, pilates…

Dr. Ivan Leban je upokojeni profesor kemije (@ivanleban).