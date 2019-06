Barcelona bo gostila naslednjo dirko svetovnega prvenstva v razredu motoGP, na kateri velja za glavnega favorita ravno domačin Marc Marquez. V Mugellu se je moral Španec zadovoljiti z drugim mestom, zdaj pa ima novo priložnost, da z zmago še poveča prednost pred zasledovalci v skupnem točkovanju.

»V Mugellu sem nastopil z vročino in prehladom. Zdaj imamo v Barceloni več možnosti za zmago. Privoščil sem si malo počitka, tako da sem dobro pripravljen. Pritisk navijačev ne bo dodatno breme, ampak bodo polne tribune vsekakor poskrbele za nekaj dodatnega adrenalina,« svoje možnosti ocenjuje Marc Marquez. Njegov ekipni tovariš Jorge Lorenzo je bil med obema dirkama na Japonskem, kjer so mu pri Hondi dodatno prilagodili sedež na motociklu. Po njegovih besedah je bilo to testiranje naporno, a tudi zelo obetavno, če pa se bo zdaj bolje počutil na motociklu, pa bo pokazala že nedeljska dirka. Pri Ducatiju so bili zadovoljni z zadnjo zmago Danila Petruccija, ki si je za letošnjo sezono zadal dve nalogi – prepričati odgovorne, da si zasluži mesto v tovarniški ekipi in na drugi strani, da bo »nagajal« Marquezu, kolikor bo le mogel. Njegov ekipni tovariš Andrea Doviziso pa še vedno ugiba, kako bi se lahko uspešno lotili Marqueza, in pravi: »Naš motocikel mora postati boljši v ovinkih. Končne hitrosti so zadovoljive, v ovinkih pa izgubljamo preveč časa. Če se malo pošalim, največ bi ugotovili, če bi na naš motocikel posadili Marqueza. Potem bi bilo vse jasno.«

Valentino Rossi pa bo skušal pozabiti vikend v Mugellu, kjer je ostal brez uvrstitve, in si za dirko v Barceloni obeta boljši rezultat. Steza v Barceloni načeloma dobro ustreza Yamahinemu motociklu, a neznank je še vedno preveč. »Ne smemo pozabiti, da bo tukaj Marquez dodatno motiviran. Mogoče bo zato pretiraval in naredil napako. A na to ne smemo čakati, če ga želimo premagati.«