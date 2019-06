Kljub temu da se vsi zavedamo, da alkohol ni za na cesto, ga je tam še vedno veliko preveč. Ljubljanski policisti so tako poročali o prometni nesreči, ki se je včeraj okoli 6. ure zgodila na Turjaku, v katero je bila vpletena voznica osebnega avta. Ker je vozila prehitro, je zapeljala s ceste, kjer je trčila v betonsko ograjo in drevo. K sreči se je le lažje poškodovala, z alkotestom pa so ji namerili 0,70 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka (kar bi po starem ustrezalo približno 1,4 promila). Izdali so ji plačilni nalog, ji začasno odvzeli vozniško dovoljenje, na sodišče pa bodo poslali obdolžilni predlog.

Predvčerajšnjim okoli 16. ure je zaradi prekratke varnostne razdalje počilo na ljubljanski Vilharjevi cesti. Štiriinštiridesetletna voznica, ki ji je alkotest pokazal 0,91 miligrama alkohola na liter, je zaradi prekratke varnostne razdalje trčila v vozilo pred sabo. Izkazalo se je, da niti nima veljavnega vozniškega dovoljenja.

Prometni policisti so predsinočnjim, bilo je malo po 21. uri, med nadzorom prometa na Ljubljanski cesti v Novem mestu ustavili voznika kombija. Zaradi očitnih znakov, da ne gre za treznega človeka, so mu dali pihati: 44-letnik je imel v litru izdihanega zraka kar 1,62 miligrama alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje.

Predvčerajšnjim malo pred 17. uro so policiste obvestili o padcu mopedista v Sevnem. Ugotovili so, da je 61-letnik zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, padel in se lažje poškodoval. Možakar, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,66 miligrama alkohola.

V kraju Raztez na območju novomeške policijske uprave sta kake pol ure kasneje trčila voznika osebnih avtomobilov. Štiriinštiridesetletnik je zapeljal na nasprotno stran ceste, po kateri je pravilno pripeljal 20-letnik. Povzročitelju nesreče je alkotest pokazal 1,09 miligrama alkohola. V Sevnici pa je isto popoldne 82-letni voznik trčil v parkirani osebni avto. Namerili so mu 0,90 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, torej okoli 1,8 promila. mfr