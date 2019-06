Policiste so predvčerajšnjim popoldne obvestili, da sta neznanca na območju Šiške s klicem po telefonu iz stanovanja zvabila gospo. Ko je odšla, sta vstopila in začela brskati po stanovanju. Ker pa ju je zalotil oškodovankin mož, sta pobegnila. Iščejo moška, stara od 25 do 30 let oziroma okoli 20 let. Starejši je bil močnejše postave, nižje rasti in kratkih črnih las, mlajši pa svetlih las.

O malce drugačnem obisku, a z enakim namenom, pa poročajo z Iga. V torek je na eno od tamkajšnjih dvorišč z avtom pripeljal moški in se predstavil kot delavec podjetja, ki bo tam začelo izvajati gradbena dela. S svojo »zgodbo« je stanovalca zvabil iz hiše in ju zamotil, medtem pa je njegov pajdaš vstopil in ukradel denar.

Policisti znova opozarjajo, da so podobni dogodki pogosti in da so ljudje še vedno veliko premalo previdni in pozorni. Kar zlasti velja za starejše, ki so najpogostejša tarča. Modus operandi lopovov pa ostaja bolj ali manj enak. Predstavijo se kot serviserji, kupci starega železa, uslužbenci elektra, ki si ogledujejo teren za nove daljnovode, delavci, ki bodo sanirali odtoke, in tako dalje. S svojo razlago domače zamotijo, da so bili okradeni, pa ti pogosto ugotovijo šele čez nekaj ur. Medtem seveda nevede zabrišejo morebitne sledi, ki so jih prevaranti pustili za seboj. Na videz storilcev niso pozorni, saj so prijazni in jim zaupajo.

Policija občanom svetuje, da imajo osebe, ki so jih nenapovedano obiskale, ves čas pod nadzorom in jih brez potrebe ne spuščajo v prostore. Od serviserjev in izvajalcev del naj vedno zahtevajo identifikacijsko izkaznico ali delovni nalog. Hišo naj zaklenejo in ključe vzamejo s seboj, pa četudi bi stopili »samo za vogal«. mfr