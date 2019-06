V Kamniku delujejo kar štiri mikropivovarne, ki so združile moči in v sodelovanju s kamniškim zavodom za turizem, šport in kulturo ter ekipo 7samurai ta konec tedna pripravile prvi kamniški festival piva pod geslom Kjer se Alpe končajo in dobro pivo začne.

Svoja piva bodo obiskovalcem predstavili danes popoldne na Glavnem trgu. Na dogodku bodo lahko obiskovalci kamniška piva primerjali s ponudbo drugih slovenskih mikropivovarn, saj se bo festivala udeležilo še šest priznanih mikropivovarn: Hopsbrew, HumanFish, Lobik Brewery, Pelicon, Reservoir Dogs in Ressel.

»Verjamem, da bomo s pivovarskim festivalom upravičili status mikropivovarniške prestolnice. Verjamemo namreč, da lahko mikropivovarstvo veliko prispeva k promociji destinacije in k izboljšanju turistične ponudbe,« pravi direktor Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik dr. Tomaž Simetinger, ki se nadeja, da bo podobnih dogodkov v prihodnosti še več. Med največjimi mikropivovarnami na Kamniškem sta Maister Brewery in Pivovarna Mali Grad, hitro pa rasteta tudi Barut Brewing and Blending in Domača pivovarna pod Menino.

Anja in Urban Florjančič iz Pivovarne Mali grad, ki sta proizvodnjo piva začela pred petimi leti kar v garaži, sta že na začetku poti povedala, da pri izbiri lokacije voda nikakor ni igrala skromne vloge, saj je ta osnova dobrega piva. V Kamniku pa okusno in mehko vodo točijo iz pipe, je povedal Urban in dodal, da so za dobro pivo pomembni tudi kakovosten slad, hmelj in kvas. Vodo mesečno analizirata, potem pa jo glede na vrsto piva obogatita z različnimi minerali. av