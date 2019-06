Tivolski vodnjaki umazani zaradi psov

Ljudje opažajo, da so vodnjaki v Tivoliju pogosto umazani, kar pripisujejo temu, da jih čistijo manj kot tiste v središču mesta. A v podjetju VOKA Snaga pravijo, da so za umazane vodnjake krivi tudi lastniki psov, ki jih v njih hladijo in umivajo.