V istem tvitu je namreč britansko kraljico Elizabeto II. označil za kraljico Anglije. Njen uradni naziv je kraljica Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske in Commonwealtha. Anglija je samo del Velike Britanije. Zraven Anglije je Trump v tvitu v oklepaju dodal U.K. oziroma Združeno kraljestvo.

I meet and talk to “foreign governments” every day. I just met with the Queen of England (U.K.), the Prince of Wales, the P.M. of the United Kingdom, the P.M. of Ireland, the President of France and the President of Poland. We talked about “Everything!” Should I immediately....