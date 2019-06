Verjetno v življenju vsakega milijonarja pride dan, ko ne ve, ali bi rajši kupil jahto ali nekaj steklenic šampanjca armand de brignac. Takšen dan je pred kratkim imel princ Mohamed bin Zajed Al Nahjan, ki se je s prijatelji oglasil v dubrovniškem nočnem klubu Culture Club Revelin. Tam je na zabavi, na kateri so, kot poroča Jutarnji list, nastopale tudi plesalke, oblečene v kostume s pavovim perjem, za pijačo zapravil 50.000 evrov, od tega več kot polovico za šampanjec blagovne znamke, ki je v lasti raperja Jay Z-ja, širši javnosti znanega kot moža Beyonce.

Čeprav sta dva člana prinčeve ekipe naslednje jutro morala na policijsko postajo, ker s seboj nista imela osebnega dokumenta, se je izkazalo, da so bile edini kriminal, ki se je zgodil tisto noč v Revelinu, cene. Znano je, da so francoske penine lahko precej drag alkoholni napitek, a steklenico najboljšega šampanjca v gostilni dobimo »že« za 160 evrov. Arabski princ te sreče ni imel, saj so mu za buteljko dom perignona zaračunali 400 evrov, za armand de brignac pa v povprečju 1000 evrov za steklenico. Princ je tako vsako kupljeno steklenico preplačal približno trikrat, za najdražjo, 6-litrsko, pa je v Revelinu odštel 120.000 kun oziroma 16.000 evrov. Enako steklenico je po spletu mogoče kupiti za pet tisoč evrov, pri Revelinu pa so jo najverjetneje dobili še po nižji ceni.

Ko raper dela vino za prince

Podjetje, ki izdeluje vino, za katero je arabski princ z druščino zapravil več kot deset tisoč evrov, je zadnjih pet let v lasti raperja Jay Z-ja. Ta je svoje navdušenje nad omenjenim šampanjcem pokazal že leta 2006 v spotu za pesem Show Me What You Got, še preden se je šampanjec sploh znašel na ameriških prodajnih policah. Armand de brignac, znan tudi kot pikov as (ace of spades), je hiphop naslednik cristala, ki so ga Jay Z in drugi raperji začeli bojkotirati po izjavi lastnika, ki je dejal, da kot podjetje ne morejo preprečiti določenim ljudem, med drugim raperjem, da kupujejo njihovo pijačo. Jay Z je v tem zaznal rasizem in pozval k bojkotu, nato pa se je začela njegova ljubezenska zgodba s pikovim asom.

Podjetje je sicer del vinskega imperija družine Cattier, katere tradicija vinogradništva sega v leto 1625. Pikov as naj bi bil naslednik njihove blagovne znamke Antique Gold, katerega steklenica je stala okoli 53 evrov. Družina je antique gold ukinila leta 2006, cene naslednika, armand de brignacea, pa se na spletu začnejo pri 250 evrih. Vino je sicer resda pridelano na izbrani lokaciji, ročno obrano in barikirano, a kar še dodatno prispeva k visoki ceni, so same steklenice.