»Najprej hvala moji družini, so tako skrbni, pridni in pošteni. Samo to si želim, da bi se vrnil domov. Vse to globoko obžalujem… Do tega dogodka res nisem nikoli grozil. In če se je to res zgodilo, kot pravite, je bil kriv alkohol. Vendar pa prej z njim nisem imel nobenih težav, dolga leta sem bil šofer, živel sem urejeno življenje…« je ljubljanske višje sodnike nagovoril 67-letni upokojenec Ivan Mikec s Svetega Vrha pri Mokronogu.

Obravnavali so njegovo pritožbo na sodbo, s katero so ga v začetku aprila na novomeškem okrožnem sodišču obsodili na deset let zapora zaradi poskusa umora svoje žene. Zagovornica Jasna Simčič je poskušala pritožbeni senat višjega sodišča prepričati, da v resnici sploh ni šlo za poskus umora, pač pa uboja, kar v zagroženi kazni pomeni bistveno razliko. A na prvostopenjsko sodbo se je pritožilo tudi tožilstvo – višji tožilec Srečko Hočevar je prepričan nasprotno, da je bila sodba premila. Zato je predlagal, naj Mikcu kazen zvišajo na 13 let.

»Zdaj boste vsi pocrkali« Obtoženi zatrjuje, da se dogajanja usodnega 5. maja lani ne spomni. Žena je razložila, da so pri domači hiši načrtovali gradnjo škarpe in da je bil jezen na sina, ker ni vedel, ali bo prišel pomagat. Zato se je odločil, da ne bodo delali, in je spil dva decilitra žganja ter rekel, da bo še enega, potem pa odšel počivat. Še preden je v kombinezonu legel v posteljo, je vseeno prišel sin, ki mu je tudi izbil kozarec iz rok. To je bil edini incident, ki se je zgodil čez dan. Medtem ko so se drugi lotili dela, je Mikec spal, ni prišel ne na kosilo ne na večerjo. Spal je tudi okoli 23. ure, ko je žena prišla v posteljo. Hitro je zaspala, a jo je kmalu zbudilo čudno iskrenje. Zagledala je moža, ki je zavpil »Zdaj boste vsi pocrkali!«, potem pa ji v obraz in na prsni koš potisnil goreči vzglavnik. Stekla je v kopalnico in nase vrgla mokro brisačo, potem pa pobegnila iz hiše ter poklicala sina in gasilce. Imela je opečene kar 12 odstotkov telesne površine, najhuje po obrazu, vratu, prsnem košu, hrbtu in roki. Nekaj opeklin je bilo tudi globokih in bo z njimi zaznamovana za vedno. Tudi Mikec, ki so ga našli v bližnjem skednju, jo je zaradi ognja zelo hudo skupil. Kot so izračunali, je bil v času kaznivega dejanja pijan, v krvi je imel od 1,74 do 2,14 grama alkohola na kilogram krvi. Čeprav so svojci trdili, da z alkoholom ni nikoli imel večjih problemov, je izvedenka dr. Martina Žmuc Tomori ocenila, da je vajen pijače in da gre že za odvisnost. Ravno zaradi alkoholiziranosti naj bi bile njegove sposobnosti razumevanja in obvladovanja v usodnih trenutkih bistveno zmanjšane.