»Rad bi, da Italija sprejme ponujeno roko Evropske komisije in sprejme primerne ukrepe,« je dejal Le Maire ob prihodu na zasedanje evroskupine v Luxembourgu.

Z njim se je strinjal tudi nemški finančni minister Olaf Scholz, ki je poudaril, da »pravila niso zgolj nekaj, kar piše na papirju, ampak zanje obstaja razlog«.

Šef evroskupine, portugalski minister Mario Centeno, je menil, da je nujno razjasniti politične odločitve, da bi tako Italijo znova pripeljali v skladnost s paktom za stabilnost in rast. Evropski komisar za gospodarske in denarne zadeve Pierre Moscovici pa je poudaril, da so njegova vrata vedno odprta in da je pripravljen prisluhniti predlogom Rima.

Moscovici in podpredsednik komisije Valdis Dombrovskis, ki je pristojen za evro, naj bi se v Luxembourgu ob robu zasedanja finančnih ministrov srečala z italijanskim ministrom Giovannijem Trio, navaja avstrijska tiskovna agencija APA.