Sodišče je razsodilo, da je Grčija leta 2016 kršila 3. člen evropske konvencije o človekovih pravicah, ki prepoveduje nečloveško ali ponižujoče ravnanje z ljudmi. Po mnenju sodišča so pogoji pridržanja treh tožnikov na več policijskih postajah imeli za posledico ponižujoče ravnanje. Kot je pojasnilo, so se ljudje, ki so bili pridržani v teh ustanovah, začeli počutiti izolirane od zunanjega sveta, kar bi lahko negativno vplivalo na njihovo psihično in fizično počutje.

Sodišče je tudi ugotovilo, da grške oblasti niso storile vsega za zaščito štirih tožnikov, ki so en mesec preživeli v migrantskem centru Idomeni ob grško-makedonski meji v okolju, neprimernem za najstnike.

Grčija jim je kratila svobodo

Po mnenju sodišča je Grčija trem tožnikom tudi kršila pravice iz 1. odstavka 5. člena evropske konvencije, ki govori o pravici do svobode in varnosti. S pridržanjem na policijskih postajah, ki jim ga niso utemeljili, jim je kratila svobodo.

Afganistanci, ki so bili tedaj stari od 14 do 17 let, so v Grčijo prišli leta 2016, ker so se zaradi svoje vere bali za svoje življenje. Februarja 2016 so enega od njih po neuspelem poskusu vstopa v Severno Makedonijo pridržali na policijski postaji v Polikastru. Ostali štirje so bili v tem času en mesec v migrantskem centru Idomeni. Julija 2016 so enega od peterice aretirali, ker je hotel v Italijo, po poskusu samomora pa so ga pridržali na policijski postaji v kraju Filiata.

Sodišče je Grčiji prisodilo plačilo 4000 evrov odškodnine enemu od Afganistancev in po 6000 evrov vsakemu od preostalih štirih, vsem petim pa mora Grčija plačati skupno še 1500 evrov za sodne stroške.