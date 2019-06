Zaslišanje je po besedah Mahniča pokazalo, da Škerbinc ni neprimerno govoril o zdravstvenem stanju načelnice Generalštaba Slovenske vojske Alenke Ermenc in da tudi ni odgovoren za nočno streljanje na vadišču na Počku. To naj bi dokazoval tudi dokument, ki ga je predal komisiji.

Škerbinc je pred komisijo med drugim pojasnil, da v Slovenski vojski obstaja skupina »neformalnih informatorjev«, ki je zadolžena za t. i. ovaduštvo oz. za to, da med pripadniki širi razne govorice, tudi izmišljene. Na ta način je do njega prišlo več govoric, ki so se pozneje izkazale za povsem neresnične.

Na ta način so se pojavile govorice in medijski zapisi o tem, da naj bi bila načelnica generalštaba zamenjana, čemur pa je Škerbinc, kot je danes po besedah Mahniča pojasnil komisiji, ostro nasprotoval.

Tudi na postroju Škerbinc, kot je zatrdil komisiji, ni neprimerno govoril o zdravstvenem stanju Ermenčeve, in ima za to tudi 200 prič. Dejal naj bi le, da se mu zdi nesprejemljivo in zavržno, da se načelnico obravnava na tak način, da ima dovolj tega, da se po vojski in v medijih širijo govorice o njenem zdravstvenem stanju, in da takšne govorice slabijo ugled Slovenske vojske, je Škerbinčeve besede povzel Mahnič.

Zadeve je torej Škerbinc, kot je dejal Mahnič, skušal pomiriti. Je pa danes kljub temu dejal, da dopušča možnost, da je njegov govor kdo v postroju razumel napačno.