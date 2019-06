Koordinatorka projekta Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji Petra Krnc Laznik je ob današnjem srečanju predstavnikov občin projektnih partneric na Mirni za STA povedala, da gre za postajališča, kjer se »avtodomarji« lahko ustavijo.

Gre lahko za parkirišča oz. za utrjene prostore, kjer ob postanku avtodomov možna oskrba z vodo in elektriko, drugje so to postajališča z vso potrebno opremo, ponekod pa celo tovrstni kampi, je pojasnila.

Glede načrtov omenjene mreže je dodala, da želijo, da bi lokalne skupnosti oz. projektne partnerice, ki so že zagotovile potrebno infrastrukturo za postanek, začele dejavneje oblikovati lastno turistično ponudbo oz. to prilagajati potrebam in željam popotnikom z avtodomi. »Da bi jih zadržale, jim ponudile edinstvena doživetja in lepe spomine,« je dejala.