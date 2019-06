Kot so v sporočilu za javnost zapisali pri Petrolu Olimpiji, je Davor Užbinec, dosedanji glavni direktor Cedevite, del zgodbe zagrebškega kluba že od samega začetka, medtem ko je Sani Bečirović po uspešno zaključeni košarkarski karieri izkušnje nabiral v vlogi pomočnika glavnega trenerja pri Panathinaikosu, po koncu trenerske kariere pa se je posvetil razvoju mladih košarkarjev in zastopanju profesionalnih igralcev.

»Davor Užbinec in Sani Bečirović sta nedvomno dve izmed ključnih oseb, ki bodo soustvarjale Košarkarski klub Cedevita Olimpija Ljubljana na njegovi poti novega profesionalnega akterja evropske in regionalne košarke,« sta ob imenovanju dejala predsednik Petrola Olimpije Tomaž Berločnik in predsednik Cedevite Emil Tedeschi.

Glavni direktor in športni direktor bosta upravnemu odboru novega kluba Cedevita Olimpija predlagala tudi novega glavnega trenerja, nato pa bo sledil podpis pogodb z izbranimi igralci, s katerimi sicer že potekajo pogovori.

KK Cedevita Zagreb je sicer že vložil zahtevo za prenos sedeža iz Zagreba v Ljubljano. Po potrditvi prenosa sedeža in potrditvi združitve s strani obeh skupščin bosta Cedevita in Petrol Olimpija izvedli združitev klubov. Pričakovati je, da bo proces združitve pravno zaključen do konca meseca julija, so v sporočilu za javnost še zapisali pri ljubljanskem klubu.