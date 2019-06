Banka N26 ima 3,5 milijona strank

Mobilna banka N26 ima že več kot 3,5 milijona strank. To pomeni, da se je rast berlinskega zagonskega podjetja še pospešila. Decembra lani so pri N26 govorili o več kot dveh milijonih strank, v začetku januarja so jih imeli več kot 2,3 milijona in aprila 2,5 milijona. Danes so sporočili, da je mesečni obseg transakcij prek njihove aplikacije presegel mejo dveh milijard evrov. N26 je danes aktivna v 24 evropskih državah, tudi v Sloveniji, in se pripravlja na zagon ponudbe v ZDA.

V zadnjih mesecih so bili mediji kritični do storitev N26, potem ko je imel nek uporabnik težave pri reševanju primera prevare. Banka je namreč ukinila svojo telefonsko številko za nujne primere in strankam namesto tega nudi spletni klepet. Po potrebi nato sami pokličejo stranko. Po kritikah so pri N26 obljubili, da bodo spore večkrat reševali prek telefonskega pogovora.