Približno 12 milijonov se jih pripelje z osebnim avtomobilom. Miha Mermal, izvršni direktor za marketing in trajnostni razvoj pri družbi BTC, poudarja, da zaradi izjemnega števila vozil, ki hrumijo v njihovo smer, posebno pozornost posvečajo zmanjševanju vplivov prometa na okolje, skrbi za večjo pretočnost prometa in varnosti.

V zadnjih 18 letih, kolikor se načrtno ukvarja s trajnostnim razvojem, je družba BTC v tovrstne projekte vložila skoraj 55 milijonov evrov. Misija: Zeleno so poimenovali svoja prizadevanja, ki jih usmerjajo v energetsko učinkovitost, varčevanje z vodo, ravnanje z odpadki, družbeno odgovornost, inovativnost in ne nazadnje v trajnostno mobilnost.

Na celotnem območju BTC City Ljubljana imamo urejenih 15 krožišč in tri večje javne garažne hiše. Z nenehnimi investicijami v infrastrukturo, z urejanjem pešpoti, dodatnih pločnikov in kolesarskih stez naše mesto ohranjamo dostopno za vse obiskovalce, ne glede na to, ali nas obiščejo peš, s kolesom ali avtomobilom. Za obisk in premagovanje krajših razdalj znotraj nakupovalnega središča sta obiskovalcem na voljo dve liniji mestnega avtobusa s petimi postajališči in brezplačni City Bus z osmimi postajališči. Sicer pa je do nakupovalnega središča mogoče priti s kar petimi linijami mestnega avtobusa. Kolesarji lahko uporabljajo sistem avtomatizirane izposoje koles BicikeLJ na treh postajališčih, na voljo pa imajo tudi več kot 490 parkirnih prostorov za kolesa. Za voznike osebnih avtomobilov je na območju BTC Cityja na voljo 8500 parkirnih prostorov.

Z razvojem alternativne mobilnosti. Na primer: pridemo lahko s kolesom, odpeljemo pa se z redno linijo javnega prevoza ali taksijem, pri čemer naj bodo te možnosti na nek način povezane ali celo brezplačne, kot »nagrada« za nakup. Eden od modelov je tudi tak, da se pripeljemo in odpeljemo domov s kolesom, nakup pa nam dostavljalec naslednji dan pripelje na dom. To je le nekaj praks in idej iz tujine. Določenih modelov pa žal ne moremo samo »preslikati« k nam, ker je potreben čas, da se ljudje na nove modele navadijo.

Velik poudarek dajemo ozaveščanju in podpori projektom, ki spodbujajo šport in zdrav način življenja. Ravno prejšnji konec tedna smo v sodelovanju z organizatorjem KD Rog in Mestno občino Ljubljana izvedli že 38. tradicionalni praznik kolesarstva – Maraton Franja BTC City, katerega generalni sponzor je družba BTC že od leta 2003.

Ker se zavedamo, da je urejeno in varno okolje ključen dejavnik za dobrobit obiskovalcev, družba BTC celotno območje BTC Cityja Ljubljana ureja v skladu z začrtanim razvojem sodobnega urbanizma in socializacije. Bistven element družabnega življenja v vsakem mestu so trgi. Ker želimo, da se obiskovalci dobro počutijo in naše »mestece« začutijo kot urejeno, urbano in obiskovalcem prijazno središče, smo v zadnjih nekaj letih skrbno urejali naše trge in z njimi povezane ulice. S sodobno urbano opremo je bil prenovljen Trg mladih, z novo kulinarično ponudbo ulične prehrane smo uredili Kulinarični trg, prenovljen pa je bil tudi Cvetlični trg in zunanji del Tržnice BTC City. V zadnjih treh letih smo po konceptu »shared space« oziroma skupnega prometnega prostora uredili še osem novih enosmernih ulic ter tako obiskovalcem omogočili varnejšo in prijaznejšo ureditev okolja in prometa. To, da imamo na območju BTC Cityja Ljubljana urejeno, varno in zeleno okolje z mirujočim prometom, pomeni, da se ljudje počutijo sproščeno, varno, se ustavijo, parkirajo in nakupujejo peš. Z namenom uresničevanja bolj prijetnega, zelenega okolja smo v zadnjih treh letih zasadili okoli 200 medovitih dreves in več kot 4000 grmovnic. Zato BTC City vedno bolj postaja živahno stičišče ljudi in privablja številne obiskovalce, da se po območju sprehajajo peš, opravijo nakupe, se ustavijo na sproščenemu klepetu na enem od trgov ali obiščejo kakšen dogodek.

Manjši ogljični odtis, varnost in pretočnost v prometu, boljša energetska učinkovitost in s tem povezani zadovoljni obiskovalci ter poslovni partnerji, ki delujejo na območju BTC City Ljubljana. Generalno pa je cilj, da se družba razvija v smeri, ki je dobra tudi za naše zanamce, in da razvoj poteka po sistemu »win-win« za vse. Smisel trajnostnega delovanja družbe BTC je, da okolju več da, kot pa iz okolja vzame.

V družbi BTC pod okriljem Misije: Zeleni promet posvečamo pozornost tudi temu segmentu. V BTC Cityju Ljubljana je poskrbljeno tudi za lastnike električnih vozil – obiskovalce. Ti imajo na voljo pet postajališč za polnjenje vozil, ki so bila postavljena v sodelovanju s strateškim partnerjem Petrol. Podobno imamo štiri polnilnice namenjene zaposlenim in najemnikom, v načrtu pa imamo glede na pričakovanja najemnikov in obiskovalcev še vzpostavitev novih. Vzpostavljen imamo tudi sistem za souporabo električnih vozil Avant2Go s štirimi lokacijami in 22 polnilnimi mesti. Nenehno iščemo možnosti za energetske izboljšave, prihranke in nadaljnji razvoj. V letu 2018 smo izvedli 21 energetskih in pet projektov s področja trajnostne mobilnosti, glede na izhodiščno leto 2010 smo izpuste ogljikovega dioksida zmanjšali za skoraj 6 milijonov kilogramov.

Naš glavni moto je krepitev obstoječih in grajenje novih partnerstev, ki nas hitreje in učinkoviteje popeljejo do cilja. Mi temu pravimo gradnja ekosistemov. Smo solastniki, vlagamo v podjetja, obenem pa BTC City vidimo predvsem kot edinstveno testno okolje, idealno za preizkušanje, implementacijo naprednih rešitev. Vsem vodilnim na področju e-mobilnosti so pri nas odprta vrata, pripravljeni smo na plodno sodelovanje.

BTC City Ljubljana je, kot rečeno, lahko živo testno okolje za preizkušanje različnih novosti. V okviru vpeljevanja tega koncepta smo v sodelovanju s poslovnimi partnerji k nam lani pripeljali samovozeč minibus navya. Za uvedbo samovozečih vozil bodo potrebna še dodatna testiranja. Varnost nam je ključna. Ta rešitev za kompleksno okolje, kakršno je BTC City, potrebuje še dodatna testiranja. Vsekakor pa si želimo, da bomo v prihodnosti varnejši, hitrejši in da nam bo bolj lagodno tudi z uporabo avtonomnih vozil.

Veseli smo, da smo z Mestno občino Ljubljana, družbo Dars, Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo in ministrstvom za infrastrukturo sklenili sporazum o novi cestni infrastrukturi za izvedbo 300 milijonov evrov naložb na širšem območju BTC Cityja Ljubljana, še bolj pa nas veseli, da so se dela že začela izvajati. Pri ukrepih, ki izhajajo iz sporazuma in izboljšujejo prometno ureditev za gospodarske družbe in občane, gre predvsem za ureditev priključkov z obvoznice oziroma hitre ceste na Letališko, Šmartinsko in Leskoškovo cesto. Predvidena je tudi razširitev preostanka Letališke ceste v štiripasovnico in ureditev nekaterih krožišč. Namesto sedanjega dvopasovnega krožišča na križišču Bratislavske in Leskoškove ceste je predvideno tako imenovano turbokrožišče. Bratislavska cesta je že v delu, Letališka se bo začela prenavljati jeseni.

Res opažamo in pozdravljamo trend, da je vsako leto več kolesarjev, tudi z električnimi kolesi. Tudi v službo ljudje pogosteje prihajajo s kolesom. Ampak to ni zgolj zato, ker imamo pri nas dobro urejeno kolesarsko mrežo. Moramo biti realni. To je zato, ker je širše, na območju Ljubljane to dobro urejeno. Obenem pa resno razmišljamo o polnilnicah za električna kolesa in le čas bo pokazal, ali bodo ljudje projekt dobro sprejeli.

Ukvarjamo se tudi z iskanjem inovativnih rešitev na področju e-mobilnosti prihodnosti. V okviru tega projekta deluje pridruženo podjetje družbe BTC, AV Living Lab, kjer razvijajo rešitve za avtonomno mobilnost in nove oblike mobilnosti. Več realiziranih aktivnosti pa pričakujemo že letos.