»Iran ne zaupa ZDA,« je dejal Hamenej. »Imamo že eno grenko izkušnjo z Američani glede jedrskega sporazuma in ne želimo ponoviti te izkušnje,« je dodal.

ZDA so lani enostransko izstopile iz jedrskega sporazuma iz leta 2015, ki je omejil jedrski program Teherana. Zaradi tega je Washington ponovno uvedel sankcije, ki so ohromile iransko gospodarstvo. Iranski predsednik Hasan Rohani je prejšnji mesec preostalim pogodbenicam sporazuma - Kitajski, Nemčiji, Franciji, Veliki Britaniji in Rusiji - postavil ultimat, da naj izvajajo določila ali pa bo tudi Iran prenehal izvajati določena določila sporazuma.

Po oceni Hameneja nobena država pri zdravi pameti ne bi vstopila v pogajanja pod takšnimi pogoji.

Abe, ki se v Teheranu mudi od srede, je namreč ponudil, da bi lahko Japonska posredovala v pogajanjih, saj ima prijateljske odnose z obema državama. Tokio ima tradicionalno dobre odnose z Washingtonom, zanašal pa se je tudi na iransko nafto, dokler niso ZDA ponovno uvedle sankcij.

Hamenej je danes pozdravil predlog japonskega premierja in ga hkrati zavrnil. »Ampak ne ocenjujem Trumpa za vrednega, da se mu pošilja sporočila,« je dodal.

Vrhovnemu voditelju se zdijo sporne predvsem Trumpove težnje k spremembi režima v Iranu, česar Hamenej ne podpira.

Japonski premier Shinzo Abe je kot prvi predsednik japonske vlade po 41 letih obiskal Iran. Glavna tema pogovorov z iranskim vrhovnim verskim voditeljem in predsednikom Rohanijem je bil iranski jedrski sporazum.