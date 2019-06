»Potem bo tudi komisiji zelo jasno, zakaj je bil Škerbinc razrešen«, je v izjavi po današnji seji vlade dejal Erjavec. Ponovil je, da zakonodaja ne predvideva razlogov za razrešitev poveljnika poveljstva sil Slovenske vojske (SV), ker gre za formacijsko dolžnost. »V vojski vemo, kako se ukazi izvršujejo, minister pa ima pristojnost, da na predlog načelnice generalštaba lahko razreši in imenuje posamezne poveljnike v določenih strukturah Slovenske vojske,« je dodal.

Erjavec je danes ponovil tudi navedbe, ki jih je zapisal v odgovoru na interpelacijo, da je Škerbinc grdo govoril glede zdravstvenega stanja načelnice Generalštaba SV Alenke Ermenc. »O tem bom lahko prepričal DZ na zaprti seji, ker so dokumenti interne narave,« je pojasnil. Tako tudi ni odgovoril na vprašanje, ali ta ugotovitev izhaja iz poročila po zaslišanju pripadnikov SV. Povedal je le, da imajo informacije, ki dokazujejo, da je temu tako. »Če bo potrebno, bomo zaprli sejo DZ in predložili ustrezne dokaze,« je dodal.

Datum interpelacije Erjavca, ki jo je vložila SDS, sicer še ni določen, a sam pričakuje, da bo to prihodnji teden v petek, 21. junija. To je ravno na Erjavčev rojstni dan. »Bo pač rojstnodnevno darilo,« je še dodal.

Škerbinc po zaslišanju na komisiji DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) vsebinskih izjav medijem ni dajal, saj da za to nima pooblastil. Ima pa pooblastila za izjave na Knovsu, je odgovoril in pojasnil, da ga sicer ne bi bilo.