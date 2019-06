Do letošnjega maja so pri Elektru Ljubljana našteli skoraj 90.000 brezplačnih polnjenj. Kot so povedali ob uvedbi plačljive storitve, so gradnja, vzdrževanje in uporaba polnilnic povezani z visokimi stroški, ki so jih v desetih letih vzeli nase kot del odgovornosti do okolja, zdaj pa glede na zrelost trga obračajo nov list v promociji e-mobilnosti. Ceno polnjenja so ohranili sprejemljivo. Za ponazoritev: če bi električni avtomobil polnili doma za 100 kilometrov, bi vas to stalo od 1,5 do 2 evra, na polnilnicah Gremo na elektriko pa vas po aktualnem ceniku stane od 2 do 2,5 evra. Vseeno in nekoliko pričakovano so zaznali začetni upad. »Če primerjamo letošnji april in maj, ugotavljamo, da je število polnjenj upadlo,« je povedala Uršula Krisper, vodja službe za tehnološki razvoj pri Elektru Ljubljana. A kot je dodala, so tudi v preteklih letih v določenih mesecih zaznavali upad, na primer v poletnih mesecih in v zimskem obdobju. »Pomembno je, da se je čas polnjenja optimiziral, da ni več izkoriščanja brezplačnega parkiranja in ustavljanja. Povprečen čas ene seje je zdaj do ene ure. Vozila, ki se počasneje polnijo, pa izkoristijo ugoden triurni blok, saj so cene polnjenja s parkiranjem res ugodne za uporabnike,« je dejala. Polnjenje in vključeno parkiranje znaša od 0,01 do 0,09 evra na minuto, glede na moč polnjenja, pristojbina pa en evro za enkratne uporabnike in pol evra za predplačnike. Če smo natančnejši: cena polnjenja znaša od 0,01 do 0,03 evra na minuto, če uporabnik polni do tri ure, po tem pa cena naraste za trikrat. Gre za ukrep, ki uporabnike odvrača od predolgega polnjenja, zaradi katerega drugim uporabnikom po nepotrebnem zasedajo polnilnico.

Zdaj več uporabnikov Število polnjenj se je maja zmanjšalo za polovico, obenem pa se je povečalo število uporabnikov. »Od uvedbe plačevanja storitve se je prijavilo 164 novih uporabnikov,« je povedala Krisperjeva in dodala, da je glede na prejete telefonske klice in elektronska sporočila odziv javnosti na uvedbo plačljive storitve pozitiven. »Ljudi, ki se nam oglasijo, sicer najbolj zanima, kaj morajo storiti, da bodo lahko polnili, kateri načini plačevanja so na voljo, koliko lahko naložijo na svoj račun… Naši redni uporabniki pa so nas predvsem prosili za izračun, koliko bo cena polnjenja za njih,« je Krisperjeva naštela najpogostejša vprašanja.