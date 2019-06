Tudi britanska agencija za pomorski promet je opozorila o incidentu v bližini iranske obale, v bližini Perzijskega zaliva, najpomembnejše pomorske poti za transport nafte iz regije. Za kaj naj bi šlo, pa agencija, ki jo vodi britanska vojaška mornarica, še preiskuje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ameriška peta flota s sedežem v Bahrajnu je medtem sporočila, da je na območje poslala ladje ameriške mornarice, ki da že pomagajo obema ladjama. Več podrobnosti o incidentu pa za zdaj niso sporočili, razen da so klice na pomoč prejeli okoli 6. in 7. ure zjutraj po lokalnem času.

Norveški mediji so medtem poročali, da je eden od tankerjev, ki je poklical na pomoč, v lasti norveške ladijske družbe Bernhard Shulte. Ta je potrdila, da je bil njihov tanker z metanolom vpleten v »varnostni incident«, a da tovor ni bil poškodovan, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na območju naj bi bila tudi iranska mornarica. Kot je poročala iranska tiskovna agencija Irna, je njihova mornarica rešila 44 mornarjev z dveh tankerjev, ki da ju je zajel ogenj po »nesreči« v Omanskem zalivu, še povzema AFP.

Do incidenta sicer prihaja v času zaostrovanja napetosti med ZDA in Iranom. Washington je že obtožil Teheran, da izvaja sabotažo na tankerje na območju. Stal naj bi tudi za napadom na štiri tankerje v pristanišču Fudžajra na obali Združenih arabskih emiratov prejšnji mesec. Iran vsakršno vpletenost v to zanika.