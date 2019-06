V petek bo večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo sončno in vroče. Tudi v nedeljo bo večji del dneva še sončno in vroče, popoldne in v noči na ponedeljek pa se bodo pojavljale nevihte.

Vremenska slika: Nad Sredozemljem nastaja šibko območje visokega zračnega tlaka. Z južnimi vetrovi bo k nam začel dotekati precej suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno, v Alpah je popoldne še možna kakšna nevihta. Vroče bo. V petek bo jasno in vroče.

Biovreme: Po nižinah, še posebej pa v mestih, bo sredi dneva in zgodaj popoldne velika toplotna obremenitev. Takrat se je priporočljivo izogibati večjim naporom na prostem, uživati dovolj tekočine in lahko hrano. Napornejša dela naj se opravijo zjutraj in dopoldne ali zvečer, ko vročina popusti. Prostori naj se zračijo ponoči in zjutraj.