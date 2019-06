Ustavni sodniki so odločitev podprli s tesno večino petih glasov proti štirim, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Štirje sodniki, ki so bili proti, so v ločenih mnenjih poudarili, da bi morala biti tovrstna zadeva obravnavana v parlamentu.

Ekvadorska ustava iz leta 2008 opredeljuje zakonsko zvezo kot zvezo med moškim in žensko. Hkrati prepoveduje istospolno usmerjenim parom, da bi posvojili otroka.

Kljub temu je država partnerstva istospolno usmerjenih partnerjev de-facto priznavala že od leta 2015. Vendar sta se dva moška hotela tudi poročiti in ustavno sodišče je zdaj prisluhnilo njuni pritožbi. Večina sodnikov je odločitev utemeljila na ideji, da so vsi ljudje med seboj enaki. Poleg tega so poudarili, da gre za odpravljanje diskriminacije, še poroča AFP.

Odločitev ustavnega sodišča je zdaj obvezujoča za ekvadorske oblasti. »To pomeni, da je Ekvador bolj enakopraven. Je bolj pravičen kot včeraj, ko priznava, da morajo biti človekove pravice zagotovljene vsem ljudem brez diskriminacije,« je odločitev ustavnega sodišča v Quitu komentiral odvetnik pobudnikov, nekaj parov, ki so se želeli poročiti.