Policija verjame, da je kriminalna skupina od začetka leta pretihotapila več skupin migrantov, v katerih je bilo med pet in deset ljudi, so zapisali na spletni strani črnogorskega notranjega ministrstva.

Pojasnili so, da so migrante ilegalno prepeljali čez albansko-črnogorsko mejo, potem pa so se migranti prijavili kot prosilci za azil v Črni gori. Niso čakali na rešitev zahtev, temveč so člani kriminalne skupine organizirali njihov prevoz s taksiji in rent-a-car vozili do meje z BiH. Potem so osebe ilegalno prepeljali v BiH z namenom oditi naprej v države zahodne Evrope, so še objavili.

Večina v sredo prijetih oseb je z območja Nikšića, aretirali pa so tudi tujega državljana, ki je bival v centru za tujce v Črni gori. Vse aretirane bodo kazensko ovadili.